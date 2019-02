Rudi Lubbers’ vrouw is dementerend: ‘Ik zal altijd voor haar zorgen’

reconstructie + video Buurt in shock na granaataan­slag Zwolle: ‘Straks komen ze met mitrail­leurs’

8:19 Een daverende knal. En nóg een. Een bewoonster van Zwolle-Zuid zit van schrik meteen rechtop in bed, dinsdagmorgen om half vijf. Het is nog pikkedonker. Ze gaat naar beneden, niets te zien. Wel ruikt ze een benzine-achtige lucht. Weer boven ontdekt ze in de achterkamer een kapot raam en glasscherven. Later zal blijken dat er een granaat ontploft is in haar achtertuin. Een granaat die bedoeld was voor de buren.