‘Roze’ supermaan laat zich zien

Er trekken een paar sluierwolken over het land, maar daar heeft de maan geen moeite mee. ,,Dus de maan is prima te zien", laat meteoroloog Michiel Severin van Weerplaza weten. Mogelijk zijn er wel hoge wolkenvelden. Hierdoor is de kans op een maanhalo ook nog aanwezig.



Een supermaan is een volle maan die groter en helderder opkomt dan gewoonlijk. Dat de volle maan niet altijd even groot is, komt doordat de afstand tussen de maan en de aarde niet altijd hetzelfde is. Dat is het gevolg van de eivormige baan die de maan om de aarde aflegt. ,,Ieder jaar kunnen we zo een supermaan bepalen en dit jaar is dat de volle maan van april.”



Supermaan klinkt indrukwekkend, maar eerlijk is eerlijk, met het blote oog is het nauwelijks waarneembaar. Pas als je foto’s over elkaar heen gaat leggen van een gemiddelde volle maan en een supermaan kun je het verschil enigszins zien. Tijdens een supermaan staat de maan ongeveer 27.000 kilometer dichter bij de aarde dan de gemiddelde afstand van 384.400 kilometer. De volle maan lijkt dan ongeveer 7 procent groter en 14 procent feller dan normaal.