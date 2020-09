Roy (22) verongelukte na zinloze achtervolging: 'Ze hebben hem de dood ingejaagd’

LIVE | Elke 16 seconden overlijdt er iemand aan corona, aangiftes langer op stapel door maatrege­len

6:33 Het kabinet grijpt hard in om de snelle groei van het aantal coronabesmettingen te stoppen. Vanaf dinsdagavond 18.00 uur wordt het leven in heel Nederland voor drie weken verder aan banden gelegd. Thuiswerken wordt de norm, de horeca gaat om 22.00 uur dicht, bij sportwedstrijden mag geen publiek en thuis mogen maximaal drie personen op bezoek komen. Lees in dit liveblog alles over het coronavirus. Ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.