Rotterdamse ‘Piet Costa’ verdacht van smokkelen nóg een enorme lading cocaïne

De 49-jarige Rotterdammer Roger P., beter bekend als ‘Piet Costa’, wordt door het Openbaar Ministerie in verband gebracht met het smokkelen van een partij van 1200 kilo cocaïne in maart en april van dit jaar. Die verdenking komt bovenop twee andere verdenkingen rondom het smokkelen van partijen cocaïne (1015 kilo in 2015 en 3776 kilo in 2016). Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) vandaag bekend bij een nieuwe inleidende zitting in het strafproces.

P. geldt als een kopstuk in de Nederlandse georganiseerde misdaad en wordt gezien als een van de grootste cocaïnesmokkelaars van het land. In juni van dit jaar werd hij aangehouden in Rotterdam, nadat politie en justitie door het hacken van de versleutelde chatdienst Encrochat te weten was gekomen waar hij zich bevond.

De afgelopen jaren was hij onvindbaar voor de opsporingsdiensten en verbleef hij voornamelijk in het buitenland. In de woning waar hij werd aangehouden vond de politie een grote partij kostbare cognacs en champagnes van enkele duizenden euro’s per stuk.

Volgens het OM was P. de leider van een organisatie die grote partijen cocaïne smokkelde. Het OM verdenkt hem van betrokkenheid bij de invoer van 1015 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen eind 2015 en de smokkel van ruim 3770 kilo coke via de Rotterdamse haven half 2016. En daar komt dus nog een nieuwe verdenking bij: de smokkel van 1200 kilo in maart van dit jaar. Het OM maakte bekend dat er nog eens vier verdachten zijn aangehouden in het grote overkoepelende onderzoek dat 26Sartell heet.

Onder hen ook de 40-jarige Robin van O. uit Utrecht. Hij staat samen met P. ook terecht in de zaak rond het martelcomplex dat door de politie werd opgerold. Het OM vermoedt dat dit martelcomplex gebouwd zou zijn om criminele rivalen te martelen die drugswinsten gestolen zouden hebben.

Belangrijk bewijs

De zaak draait voor een groot gedeelte op bewijs dat verkregen is uit het hacken van de chatdienst Encrochat. Gedurende drie maanden, tussen april en juni 2020, konden opsporingsdiensten live meelezen in de miljoenen chatberichten die werden verstuurd. Zo kwam de politie ook de laatste smokkelzaak op het spoor: berichten over de verkoop door tussenhandelaren werden gezien en werden door rechercheurs gekoppeld aan de groep van P. en Van O. In de berichten werd onder meer gesproken over de prijzen van een kilo cocaïne.

Volgens Jan-Hein Kuijpers, de advocaat van P., heeft justitie een enorm sleepnet uitgegooid met het hacken van Encrochat en daarbij de regels overtreden. ,,Als de hack niet volgens de regelen der kunst is gegaan, levert dat onherstelbaar vormverzuim op. Het is een onrechtmatige inbreuk op privacy”, aldus Kuijpers.

Volgens de advocaat werd via Encrochat veel desinformatie verstuurd en is het de vraag hoe betrouwbaar de berichten dus zijn. Kuijpers, en de advocaten van drie andere verdachten, deden vandaag verzoeken om het voorarrest van de verdachten op te heffen.

