Rotterdamse Delfshaven is de spiegel van immigratie: ‘Soms is een land gewoon vol’

In de portiekflat van Jos de Jong (62) wonen Turken, Syriërs, Surinamers, Marokkanen, Polen. ,,En een Kaapverdiër, geloof ik.’’ Al die mensen zeggen hallo tegen elkaar. Maar daar houdt het dan wel weer mee op. ,,Ik kan met iedereen opschieten. Maar ik vraag me soms wel af: ben je nog wel in Rotterdam, hier in Delfshaven?’’



Jos woont er al 35 jaar en hij zag de verandering aan hem voorbijtrekken. De Nederlanders gingen er weg, het straatbeeld veranderde. ,,Aan de Schiedamseweg, daar had je allemaal de betere winkels zitten: Radio Modern, Etos, de Marskramer. Allemaal weg. Nu zitten er belwinkels en zo.’’