Rotterdammer (25) bekent misbruik van jonge meisjes: ‘Je bent nu van mij’

Video/update Waterover­last door onweersbui­en in zuiden, oosten en noorden van het land

4 juli De onweersbuien die aanvankelijk het zuiden van Nederland teisterden, hebben op meerdere plekken voor overlast gezorgd. In de provincies Utrecht, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Drenthe, Friesland en Groningen geldt nu code geel. In de zuidelijke provincies Limburg en Noord-Brabant was die code al eerder van kracht, maar daar is het onweer inmiddels voorbij.