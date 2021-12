Rotterdam zet grote stap en biedt excuses aan voor slavernijverleden

updateHet Rotterdamse college biedt excuses aan voor het slavernijverleden van de stad. ,,Rotterdam zal zo veel sterker worden als we ook in onze achteruitkijkspiegel kijken’’, zei burgemeester Aboutaleb vrijdagmiddag.

Aboutaleb sprak de excuses uit in de Rotterdamse Laurenskerk. ,,Ook onze stad had vanaf 1600 een belangrijk aandeel in het Nederlandse kolonialisme”, zei Aboutaleb. ,,Mede door de koloniale handel groeide Rotterdam uit tot de grootste haven van Nederland. Noch het stadsbestuur, noch handelsondernemingen gaven blijk van bezwaren tegen slavenhandel, slavernij of het kolonialisme.”

Met de excuses laat het college ‘de stem van het geweten spreken’, zei Aboutaleb. ,,We sluiten onze ogen niet langer voor de betrokkenheid van onze voorgangers bij slavernij en kolonialisme. Betrokkenheid die tot op de dag van vandaag traceerbaar is.”

Slavenhandel

In een toelichting schrijft het college ‘institutionele verantwoordelijkheid’ te nemen voor de rol van vroegere Rotterdamse stadsbesturen in de koloniale handel, slavenhandel en slavernij. Die hebben daarmee ‘bijgedragen aan koloniale onderdrukking over de hele wereld’, schrijft het college. ‘Erkenning dat dit ons gezamenlijke verleden is en vroegere stadsbesturen deze pijnlijke geschiedenis mogelijk hebben gemaakt, acht het college zeer belangrijk.’

Quote Het college ziet ook hoe het ontbreken van verantwoor­ding genezing van de samenle­ving in de weg staat Ahmed Aboutaleb

Wel is het college volgens de verklaring ‘voorzichtig met een beschuldigende vinger naar individuen uit het verleden’. ‘Morele standaarden van nu kunnen niet zonder meer worden toegepast op mensen die in een andere tijd leefden en handelden volgens de tijdsgeest van toen. (...) Ook individuen of ondernemers van nu kunnen niet persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld voor wat in het verleden is aangericht. Maar het college ziet ook hoe het ontbreken van verantwoording genezing van de samenleving in de weg staat.’

Amsterdam was deze zomer de eerste gemeente die excuses aanbood voor de rol van de stad in de slavernij. Aboutaleb pleitte er in juni nog voor dat het kabinet landelijk excuus zou maken voor het slavernijverleden. Ooit komt dat er, zei Aboutaleb vanmiddag. ,,Maar er is vooralsnog geen teken dat die nationale excuses er binnenkort komen. Daar wil het college van B en W niet op wachten.”

Het blijft niet bij excuses, aldus Aboutaleb: er ligt een uitgebreid programma klaar om ‘met de kennis van nu de stad van toen zichtbaar te maken’, met onder meer educatie, culturele initiatieven en toelichtingen op straatnamen en monumenten.

Plantage

Het college liet de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek doen naar de rol van de stad in het slavernijverleden. Die rol bleek prominent. Stadsbesturen hadden deelnemingen in de VOC en de WIC en bestuurders investeerden ook persoonlijk in plantages en slavenhandel. ‘Het Rotterdamse stadsbestuur financierde op die manier rechtstreeks de koloniale economie’, schrijft het college.

De gemeente voerde ook een reeks gesprekken met Rotterdammers en wetenschappers, zowel over het verleden als over de betekenis daarvan voor het heden en de toekomst. Die bleek groot, concludeert het college.

Aboutaleb: ,,Nog steeds hebben stadsgenoten te maken met racisme. Van subtiele, onbewuste uitsluiting tot expliciete haat en onrechtvaardigheid. Van standaard eruit gepikt worden in een rij tot voortdurend afgewezen worden voor een baan of stage. Terwijl je klasgenoten dat nooit overkomt. Laat deze excuses niet alleen het startsein zijn van een helend proces, maar ook van een versterking van onze mooie, internationale samenleving. Rotterdam zal zo veel sterker worden als we ook in onze achteruitkijkspiegel kijken. Rotterdammers van nu treft geen enkele blaam. De kracht van een samenleving valt af te meten aan of men bereid is te kijken wat er lang geleden heeft plaatsgevonden.”

