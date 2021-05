Rotterdam lost op eigen houtje schulden af van slachtoffers toeslagenaffaire

,,Het wachten op een oplossing duurt te lang en wij kunnen deze gezinnen nu helpen. Deze mensen leven vaak al jaren van het bestaansminimum. Elke dag langer wachten is onacceptabel”, zegt wethouder Michiel Grauss (ChristenUnie-SGP, armoedebestrijding en schuldenaanpak). ,,Door onze actie zijn deze Rotterdamse gedupeerden echt schuldenvrij en hebben ze weer de beschikking over hun volledige inkomen. Zo kunnen ze een nieuwe start maken met de 30.000 euro die ze als compensatie van de Belastingdienst hebben ontvangen.”

In de toeslagenaffaire zijn duizenden gezinnen, die gebruikmaakten van kinderopvang, onterecht als fraudeur bestempeld door de Belastingdienst. Ze moesten duizenden euro’s terugbetalen en kwamen in grote problemen terecht. Het afwikkelen van de compensatie is in volle gang, maar verloopt verre van soepel.

Compensatie

Vorige week kregen bijna 15.500 getroffen ouders te horen dat ze recht hebben op de zogeheten Catshuisregeling, een bedrag van 30.000 euro aan compensatie. Aan de andere kant kregen honderden slachtoffers onterecht het bericht dat zij geen recht hebben op dit bedrag. Ook is het aantal aanvragen voor compensatie veel groter dan verwacht. De teller staat op meer dan 36.000, terwijl de Belastingdienst in december nog tienduizend gedupeerden in beeld had.

Door de gedupeerden op eigen initiatief te helpen, neemt Rotterdam een financieel risico. Het college van burgemeester en wethouders gaat ervan uit dat het geld vanuit de landelijke overheid straks het bedrag op de gemeentebegroting dekt, laat de gemeente weten.

Volledig scherm De Rotterdamse wethouder Michiel Grauss. © Frank de Roo

Goede nieuws

Het gaat om Rotterdammers die al door de gemeente geholpen worden vanwege schulden. Op dit moment zijn er vijftig gedupeerden bekend. De gemeente gaat deze mensen bellen met het goede nieuws dat hun schulden worden afgelost. Deze groep is waarschijnlijk veel groter, maar de gemeente is afhankelijk van informatie van de Belastingdienst. De verwachting is dat vierhonderd Rotterdammers kunnen rekenen op steun van de gemeente. Het totale aantal Rotterdammers dat getroffen is in de toeslagenaffaire, is waarschijnlijk zo’n vijfduizend.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.