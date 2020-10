‘Rookpolitie’ slaat slag op stations, vorig jaar voor 230.000 euro aan boetes

Het aantal boetes laat al sinds 2015 een gestaag dalende lijn zien, als het gaat om de landelijke trend. In dat jaar waren het er nog 4192. Overijssel is een uitzondering. Daar nam het aantal boetes juist jaar op jaar toe.

Sinds begin deze maand zijn alle treinstations in Nederland rookvrij. Daarvoor mocht er alleen in aangewezen zones worden gerookt. Wie tijdens het wachten een sigaretje opstak waar dat niet mocht riskeerde een boete van 95 euro.

Waddeneilanden

Veruit de meeste boetes werden uitgeschreven op stations in Rotterdam (913), Amsterdam (378) en Amersfoort (148). In Utrecht, met treinstation Centraal als belangrijk knooppunt, werden er slechts 60 boetes uitgedeeld. Ook op de Waddeneilanden werd er gecontroleerd: op Terschelling is een boete uitgeschreven.

Vervoerders bepalen in principe zelf of – en waar – roken op hun stations en haltes nog mag. In Rotterdam is het bijna overal verboden. Er wordt zelfs gewerkt aan een rookverbod bij tram- en bushaltes. In meer gemeenten gaan de laatste tijd geluiden op voor rookvrije busstations.