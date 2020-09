Rook van bosbranden in westen VS zorgt voor kleurrijke luchten in Nederland

De rook die de grote natuurbranden in het westen van de VS veroorzaken, heeft ook Europa bereikt. Wetenschappers van Copernicus, het aardobservatieprogramma van de Europese Unie, hebben dat met satellietbeelden waargenomen. De verwachting is dat er de komende dagen meer rookdeeltjes onze kant op komen.

Volgens de wetenschappers zijn de huidige bosbranden in Californië, Oregon en Washington ‘aanzienlijk intenser’ dan de branden die gemiddeld de afgelopen jaren voorkwamen in de VS. Zij hebben de rook eerder deze week tot in Noord-Europa waargenomen - ook boven Nederland - zo’n 8000 kilometer verderop. ,,De omvang en de intensiteit van deze branden is veel hoger dan we in achttien jaar, oftewel sinds 2003, hebben gemeten”, zegt Mark Parrington, natuurbranddeskundige en wetenschapper bij Copernicus.

Kleurrijker

Gisteren meldde de nationale weerdienst van de VS al dat op satellietbeelden te zien is dat een deel van de rook op grote hoogte naar het oosten is gewaaid en boven de steden New York en Washington hangt. Op basis van rekenmodellen en satellietbeelden voorspelt Parrington dat later deze week meer rook Europa bereikt. ,,Het feit dat deze natuurbranden zoveel rook veroorzaken dat het 8000 kilometer verderop nog steeds zichtbaar is, laat zien hoe verwoestend ze zijn in kracht en duur.”

Volgens meteoroloog Michiel Severin van Weerplaza hebben de rookdeeltjes vooralsnog geen impact op ons land. ,,Het is heel dun, heel weinig en heel hoog in de lucht. Begin van de week was het wat meer en kon de zon een beetje flets schijnen. Wat je vooral zult zien, is dat de zonsopgang en zonsondergang kleurrijker zijn dan normaal”, stelt Severin.

Onvoorspelbaar

Joost Wesseling, onderzoeker luchtkwaliteit bij het RIVM, zegt dat het nauwelijks te voorspellen is of we last gaan krijgen van de reizende rookdeeltjes. ,,Bij bosbranden in zuidoost Azië kan de luchtkwaliteit tot halverwege Australië zo slecht zijn dat mensen wordt geadviseerd binnen te blijven of mondkapjes te dragen”, zegt Wesseling. ,,Het hangt van de atmosfeer af, in hoeverre de heel hoge luchtlagen waarin de stof zich bevindt gaat mengen met lagere delen. Het komt zo weinig voor, dat is lastig is om me daar nu over uit te spreken. Soms verwacht je het niet, maar is er plotseling een effect te zien.”

