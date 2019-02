Rondtrekkende crimineel gepakt met slimme snelwegcamera's

Tientallen tasjesrovers, inbrekers en winkeldieven zijn het afgelopen jaar tegen de lamp gelopen nadat de politie hun auto bombardeerde tot kenteken van de week. Door nummerborden in de politiesystemen te zetten, registreren slimme ANPR-camera’s waar de criminelen zich op dat moment bevinden. ANPR staat voor Automatic NumberPlate Recognition, in gewoon Nederlands: automatische nummerbord herkenning. Deze camera's hangen met name bij en boven snelwegen.



Met de nieuwe tactiek blijkt aanhouden vaak een koud kunstje: vorige week lukte dat nog drie keer. Zelf heeft de Landelijke Eenheid van de politie de actie ‘Het kenteken van de week’ gedoopt. Elke week wordt daarbij een auto van rondtrekkende criminelen geselecteerd.



,,We pikken de boeven eruit die voor veel overlast zorgen”, zegt Harry Dahles, hoofdofficier van dienst in Driebergen. ,,Dat zijn de mensen die overal winkeldiefstallen plegen, of met een smoes binnenkomen bij oude dametjes en ervandoor gaan met hun geld en juwelen.”

Spoor van ellende

Vaak gaat het om Oost-Europeanen die op rooftocht zijn door Nederland. Ze laten een spoor van ellende achter, maar zijn moeilijk te pakken. Ze wisselen voortdurend van werkterrein en rijden vaak in een auto die op naam staat van een katvanger. ,,Soms worden de auto’s in de nacht gebruikt door inbrekers en overdag door winkeldieven. Alleen door zo’n auto aan de kant te zetten, weten we wie erin rijdt.”



Als de politie gestolen goederen in de auto vindt, kunnen personen meteen worden gearresteerd. Soms is extra recherchewerk nodig en komen misdrijven aan het licht door de rijhistorie van de auto na te gaan. ,,Dan blijken de inzittenden te linken aan eerdere inbraken of winkeldiefstallen.”



Volgens Dahles is de methode succesvol omdat elke week wordt gefocust op één kenteken. ,,In acht van de tien gevallen is het raak en blijkt dat we een winkeldief, zakkenroller of serie-inbreker aan de kant hebben gezet.”

De Landelijke Eenheid wil de recherchemethode uitbreiden naar alle eenheden, zodat die elk op hun eigen kenteken van de week kunnen jagen. Volgens Dahles zijn de regio’s enthousiast om mee te werken.

Geen prioriteit

Met het kenteken van de week richt de Landelijke Eenheid zich op een categorie criminelen die normaal gesproken geen prioriteit heeft. ,,De aandacht gaat eerder toe naar geweldsincidenten en overvallen”, zegt Dahles. ,,Dat is logisch, maar ook een rondtrekkende winkeldief zorgt voor veel ellende. Vandaar dat ik vorig jaar dacht: hoe kunnen we nu specifiek het mobiel banditisme aanpakken?”



Vooralsnog is het vooral de Landelijke Eenheid zelf die achter de boeven aanrijdt en ze aan de kant zet. Soms lukt het ook een auto langere tijd onopvallend te volgen, zoals een drietal dat op verschillende plaatsen tassen rolde. Agenten volgden ze onopvallend naar de Makro in Delft en de Jumbo in Rijswijk en betrapte ze op heterdaad.



Omdat de ANPR-camera’s de auto ook in Deventer hadden gezien, deed de politie daar ook onderzoek. Dezelfde drie bleken daar ook door beveiligingscamera’s te zijn gefilmd terwijl ze tassen leegroofden.

Ultieme middel