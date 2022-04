Ron was HR-manager, tot zijn zoon zijn pianomuziek op Spotify zette: ‘Pap, dit is next-level’

Doodsangst in een woonwijk: hoe criminelen intimide­ren door op woningen te schieten

Intimideren door op een pand te schieten: in Rotterdam gebeurt het tientallen keren per jaar. Alleen afgelopen week al was het driemaal raak. Criminelen treffen zo ook onschuldige burgers. Wat doet de politie om dit te stoppen?

31 maart