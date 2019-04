Romp in koffer Amsterdam is van 52-jarige vermiste kapster

De romp die begin dit jaar in een koffer in de Zuider IJdijk in Amsterdam werd gevonden, is van de 52-jarige vermiste kapster Miranda Zitman uit Soest. Andere delen van haar lichaam werden deze week in de tuin van haar huis in Soest aangetroffen.

Haar partner, de 56-jarige Bart B., wordt verdacht van moord of doodslag en van het wegmaken van het stoffelijk overschot. Hij wordt momenteel voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dat maakt het Openbaar Ministerie bekend.

In de tuin van de woning van Zitman werden deze week delen van een stoffelijk overschot aangetroffen. DNA-onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut wees uit dat het om stoffelijke resten van de vermiste Miranda Zitman ging. Uit onderzoek in de landelijke DNA-databank bleek dat de in januari gevonden romp in de koffer ook aan haar toebehoort.

Klanten van de kapster, die jarenlang een kapsalon in de Amsterdamse Jordaan had, kregen begin dit jaar apps en mails waarin Zitman aankondigde dat ze ging stoppen met haar kapsalon. Ze zei ook al haar knipafspraken af. Een vriendin wist te vertellen dat de Soestse haar oude geliefde was tegengekomen en naar hem toe ging in Canada, waar ze een kapperszaak wilde opzetten. In de appjes meldde Zitman dat klanten geen contact meer konden opnemen, omdat haar telefoon ook werd afgesloten.

Eind januari werd Miranda Zitman als vermist opgegeven. Kort daarna startte de recherche een onderzoek naar haar verdwijning. Dinsdag kwam Bart B. zich zelf aangeven bij de politie met ‘informatie over haar vermissing’. Hij werd direct aangehouden. Direct werd begonnen met een groot forensisch onderzoek in en rond de woning. Woensdag werden de stoffelijke resten in de tuin aangetroffen.

Koffer

De koffer met daarin de onbekende stoffelijke resten zorgden ondertussen voor een hoop onduidelijkheid. Een verband tussen de vermissing en de vondst in de koffer werd nooit eerder vermoed.

De politie ging er eerst vanuit dat de romp van een vrouw tussen de 20 en 36 jaar oud was. Ook werd even gedacht dat het lichaam van de vermiste Sabrina Oosterbeek was; naar haar lichaam is al diverse malen gezocht in het water. Na dna-onderzoek bleek dat dit niet het geval was. De lichaamsdelen waren gestopt in een donkere, middelgrote Samsonite-koffer op wieltjes. Het betreft het model S’cure Spinner.

De politie loofde zelfs een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip, maar ook die bleef uit. Sindsdien stonden zij voor een raadsel. De menselijke resten uit de koffer werden uiteindelijk op 4 april begraven op Begraafplaats St Barbara. Ze kreeg een graf op een stukje grond tegen de rand van de begraafplaats

Bart B. blijft voorlopig in voorarrest, en zit in ‘beperkingen’ waardoor hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben. Die wil niets over de zaak kwijt. De onderzoeksteams van Amsterdam en de recherche van politie Midden-Nederland werken verder aan het onderzoek. Dat richt zich volgens het OM allereerst op de doodsoorzaak.