Rommelmarkt en tompoucen: hoe leg je Oekraïners uit wat we doen op Koningsdag?

Schouwarts Edmund heeft na 7000 lijken de dood in alle vormen gezien, geroken en zelfs geproefd

Nederlands kampioen lijkschouwing noemt Eindhovenaar Edmund Swaminathan (77) zichzelf. In veertig jaar tijd leverden zevenduizend doden even zoveel anekdotes op: van lichaamsdelen rapen na een zelfdoding op het spoor tot kluizenaars die wekenlang verstopt lagen in hun huis. „Als je lang bij een lijk in de buurt bent, krijg je een bittere smaak in je mond.”

18 april