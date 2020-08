Rode vlag op stranden westkust: verraderlijke zee brengt tientallen zwemmers in moeilijkheden

,,De stroming en de wind die is opgestoken zorgen voor een zeer verraderlijke zee”, aldus de zegsman van de reddingsbrigade in Den Haag. ,,Op het strand is het enorm druk. Hulpdiensten komen maar met moeite tussen de mensen door. Bij de strandopgangen moeten soms eerst scooters en fietsen worden weggehaald die de doorgang voor hulpdiensten versperren.” Wie toch in het water verkoeling wil zoeken, doet er verstandig aan maar 'tot de knieën’ te gaan.



De reddingsbrigade in Den Haag moest al tientallen keren in actie komen. Op het Zuiderstrand is een persoon gereanimeerd, waarvoor ook de traumahelikopter uitvloog. In Monster wordt momenteel, onder andere met een helikopter, naar een drenkeling gezocht. En op het strand van Kijkduin vindt een reanimatie plaats. Het is onbekend of het daarbij om een zwemmer gaat.