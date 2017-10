Rode Kruis zoekt mee naar Anne

Specifieke training

De vrijwilligerseenheid die helpt bij het zoeken naar vermiste personen is twee keer eerder ingezet: in november vorig jaar in Delft, toen de politie zocht naar de vermiste Richard Hogervorst, en in juli van dit jaar in Capelle aan den IJssel, toen een man vermist werd. De politie was beide keren zeer te spreken over de inzet van het vrijwilligersnetwerk en wil er vaker gebruik van maken.