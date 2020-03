Rode Kruis roept op om kwetsbare mensen te melden, 70.000 vrijwilligers willen helpen

Het Rode Kruis roept mensen op om ouderen, chronisch zieken of andere kwetsbare mensen in thuisisolatie te melden. Deze kwetsbaren worden dan gekoppeld aan een vrijwilliger in de buurt, die een oogje in het zeil kan houden, contact kan onderhouden en bijvoorbeeld een boodschap kan doen tijdens deze coronacrisis.

Het initiatief komt voort uit een telefoonlijn die het Rode Kruis vorige week begon en nu al 12.000 keer gebeld is. ,,Veel mensen bellen met praktische vragen over bijvoorbeeld de boodschappen, een deel van de bellers wil gewoon een luisterend oor", vertelt een woordvoerder. Het Rode Kruis ziet echter ook een groep mensen die zich zorgen maakt over anderen, terwijl ze zelf niet kunnen helpen.



,,Als je tante in Assen woont en jij in Vlissingen, kunnen we ons goed voorstellen dat je het fijn vindt als iemand haar de komende tijd een klein beetje in de gaten houdt”, geeft Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis, als voorbeeld. ,,Of als jij zelf ziek bent en in quarantaine zit, maar je je toch ook zorgen maakt over die buurman met een lichamelijke beperking een paar huizen verderop.”

Van 40.000 naar 70.000 vrijwilligers

Het Rode Kruis roept daarom nu op actief aan deze mensen te vragen of ze hulp nodig hebben en ze vervolgens aan te melden. Het Rode Kruis gaat dan kijken wat voor hulp nodig is. ,,Dat kan gaan om gewoon een telefoontje, maar ook om het uitlaten van de hond of het ophalen van medicijnen”, vertelt de woordvoerder.

,,We hebben een grote poule van vaste vrijwilligers. Die is door de coronacrisis gegroeid van 40.000 naar 70.000 mensen. Veel mensen willen dus graag helpen.” Wel is het de bedoeling dat eerst gevraagd wordt of de persoon hulp nodig heeft. ,,We zullen geen mensen helpen die daar zelf geen behoefte aan hebben", aldus de woordvoerder.

Als het even kan, wil het Rode Kruis tijdens de hele crisis het contact blijven onderhouden, om zo een band op te bouwen met de kwetsbare mensen en zorgen weg te nemen bij naasten. Maar ook het Rode Kruis zit uiteraard vast aan de richtlijnen van het RIVM. ,,Per situatie moeten we goed kijken wat de beste aanpak is, als je op gepaste afstand moet blijven.” Hoeveel mensen zich gaan aanmelden, durft de woordvoerder niet in te schatten. ,,Voor ons is het ook de eerste keer dat we in zo’n situatie terecht zijn gekomen.”