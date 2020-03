Rode Kruis opent hulplijn voor mensen in quarantaine

Het Rode Kruis opent een speciale hulplijn voor mensen die in quarantaine of thuisisolatie zitten. Medewerkers van het Rode Kruis bieden een luisterend oor of geven advies.

Kwetsbaren en ouderen die in quarantaine of thuisisolatie zitten kunnen wel wat extra hulp gebruiken. Dat vindt een overgroot deel (84 procent) van de Nederlanders, volgens een onderzoek van de humanitaire organisatie. Die groep heeft vooral hulp nodig met boodschappen en het verzorgen van een maaltijd, denkt de bevolking. Meer dan de helft maakt zich zorgen over deze kwetsbare groep.

En daarom opent het Rode Kruis vandaag de speciale Rode Kruis Hulplijn (070-4455888). ,,We krijgen signalen dat er veel ouderen zijn met zorgen. Via de Rode Kruis Hulplijn kunnen we over de zorgen praten, advies geven over hun specifieke situatie en waar nodig ook doorverwijzen naar de juiste hulp. Hiermee willen we zorgen wegnemen in een onzekere tijd”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis.

,,Tegelijkertijd zien we enorme saamhorigheid in de samenleving, terwijl we juist minder samen kunnen zijn. Mensen geven massaal aan dat zij elkaar willen helpen. Uit ons onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 81 procent van de Nederlanders boodschappen wil doen voor mensen die dat nu niet kunnen. Dat is mooi. Het is wel belangrijk dat we kijken hoe we het betalen veilig kunnen doen, zonder in contact te komen met de persoon die in quarantaine of isolatie zit.”