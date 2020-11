Rode Kruis opent giro 6868 voor hulp bij natuurrampen

Coronapandemie

,,Dit zijn rampen waar we in Nederland in deze coronatijd misschien niet veel over hebben gehoord maar de schade is enorm”, zegt Juriaan Lahr, hoofd Internationale Hulp van het Rode Kruis. ,,Tegelijkertijd hebben we in al deze landen te maken met de coronapandemie, het Rode Kruis verleent dus al coronahulp. Dit is een ramp op een ramp, er wordt veel gevraagd van de bevolking maar ook van de hulpverleners van het Rode Kruis in deze tijden.”