Rode Kruis helpt gestrande reizigers in Amsterdam

,,De sfeer op de stations is heel gemoedelijk’’, vertelt Dennis Steinfort, coördinator noodhulp bij het Rode Kruis. ,,Mensen zijn blij verrast dat wij paraat staan om te helpen en de vrijwilligers zijn blij dat ze iets kunnen bijdragen.’’ Juist in de hoofdstad is de hulp vandaag nodig: vanaf Schiphol rijden wel treinen, maar reizigers stranden daarna alsnog in Amsterdam. ,,We leggen die mensen uit wat de situatie is en wat ze het beste kunnen doen om thuis te komen. Op Schiphol lopen extra EHBO’ers rond.’’



Het is rustig op de stations, de hulpverleners hebben alles onder controle. Steinfort spreekt van een unieke situatie: ,,We zetten vandaag ook zogeheten burgervrijwilligers in, dat gebeurt eigenlijk nooit bij een staking. Maar een staking van deze grootte zien we niet vaak.’’



De hulptroepen bestaan uit mensen van het Rode Kruis en vrijwilligers van het ‘Ready2Help’-programma van de organisatie. Bij Ready2Help zijn ruim 40.000 Nederlanders aangemeld. Deze worden gevraagd om te assisteren wanneer zich in hun regio een noodsituatie voordoet, bijvoorbeeld een stroomstoring of grote brand.