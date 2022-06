Rode Kruis haalt tenten weg uit Ter Apel: ‘Niet meer nodig’

Het afgelopen weekend hoefden in de nacht van zaterdag op zondag voor het eerst sinds weken geen mensen in de sportzaal, een tent of op een stoel in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te slapen. Onder meer in het Limburgse Geleen is plek gevonden om vluchtelingen over te nemen uit Ter Apel.