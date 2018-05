RIVM: Tekort aan vaccins tegen snel oprukkende dodelijke bacterie

Stel dat ik nu naar de huisarts ga met de vraag om een inenting tegen type W, heb ik dan pech? ,,Ja, omdat er niet genoeg vaccinaties voor iedereen zijn, kiezen we ervoor om het te geven aan de kinderen van 14 jaar’’, verklaart de baas van het Rijksvaccinatieprogramma Hans van Vliet. ,,Het effect van een vaccinatie van iemand van 14 is groter. Omdat je ziet dat vanaf 15 jaar het dragerschap sterk toeneemt, zetten we in op die leeftijd. Waar je het van moet hebben is het indirecte effect dat zij het niet meer verspreiden.’’



Negen maanden

Stel dat de Gezondheidsraad of de adviescommissie over meningokokken adviseert om meer leeftijden in te enten, dan duurt het volgens hem minstens negen maanden tot een jaar voordat die leeftijdsgroep de vaccinatie ook krijgt. Hiervoor is namelijk een Europese aanbestedingsprocedure en een besluit van de staatssecretaris nodig.



Toen het besluit genomen werd om 14-jarigen in te enten, waren er volgens de RIVM’er onvoldoende vaccins beschikbaar om iedereen geboren in 2004 in te enten. Vanaf oktober worden van de 195.000 14-jarigen in Nederland er ruim 130.000 uitgenodigd. Het gaat om de 14-jarigen die zijn geboren tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004. Is het niet gek dat iemand die op 30 april 14 wordt de inenting niet krijgt en iemand die een dag later 14 jaar wordt wél? ,,Ik ben het met je eens: dit is lastig communiceren'' geeft Van Vliet toe. ,,Liefst leg je de grens neer bij 1 januari, zodat je alle kinderen in kunt enten die dit jaar 14 worden. Maar dat was niet mogelijk vanwege de aanbesteding.’’



Waarom niet ook 12 en 13-jarigen? ,,Die komen vanzelf aan de beurt als ze veertien worden. Dit is de eerste stap om te voorkomen dat meningokokken type W uitgroeit tot een heel groot probleem.’’