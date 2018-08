RIVM: morgen kans op smog in hele land

Video 'Beveiliger Wilders wilde met praatjes indruk maken op vrouwen'

12:27 Hij schepte tegen verschillende vrouwen op over zijn werkzaamheden bij de Dienst Bewaken en Beveiligen, maar van het bewust lekken van gevoelige informatie over de beveiliging van Geert Wilders en het bezoek van de dochter van Barack Obama was geen sprake. Dat betoogde de advocaat van verdachte Faris K. vanochtend bij de rechtbank in Den Haag. K. zelf was niet aanwezig.