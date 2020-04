RIVM meldt 66 nieuwe sterfgevallen, laagste aantal sinds piek eind maart

Niet eerder deze maand lag het aantal nieuw gemelde sterfgevallen en ziekenhuisopnames zo laag. Gisteren werden er nog 120 sterfgevallen en 100 ziekenhuisopnames gemeld bij het RIVM. Belangrijke kanttekening hierbij is dat veel ziekenhuizen hun administratie pas na het weekend bijwerken. Wellicht zijn er in het afgelopen etmaal dus meer mensen overleden en opgenomen in het ziekenhuis, maar zijn die nog niet gemeld bij het RIVM.

Sinds eind maart is er over de algehele linie een daling te zien in het dagelijkse aantal nieuwe sterfgevallen. Dit is volgens het RIVM een direct gevolg van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat dit niet betekent dat we op korte termijn weer terug naar normaal kunnen, bleek al uit de persconferentie van premier Rutte van afgelopen dinsdag. ,,Als we te snel gaan, komt het virus als een tweede golf over ons heen. Dat willen we per se voorkomen”, aldus de premier.