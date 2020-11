RIVM meldt 5725 nieuwe coronabesmettingen, flink meer door storing van gisteren

Vorige week waren de dagcijfers het laagst op maandag en dinsdag. Daarna volgde een stijging op woensdag, donderdag en vrijdag. Een woordvoerder van het instituut benadrukt nog eens dat dagcijfers niet het belangrijkst zijn voor het bestrijden van de pandemie. Weekcijfers zeggen meer over de trend. Die is al een aantal weken dalend, als gevolg van de aangescherpte maatregelen die het kabinet heeft doorgevoerd.

In de grote steden kwamen wederom de meeste nieuwe gevallen aan het licht. Rotterdam telde 239 besmettingen, Amsterdam 174, Den Haag 162, Utrecht 147 en Tilburg 91. Op regionaal niveau spant Utrecht in de laatste cijfers de kroon met 561 positieve testresultaten.

Er liggen nu 2030 mensen met corona in de ziekenhuizen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), 57 minder dan gisteren. Er werden weliswaar 224 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen, maar er werden er meer ontslagen. Op de intensive care werden 37 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal doorgestroomd vanaf de verpleegafdelingen. In totaal liggen er 555 op de IC (vier minder dan gisteren) en 1475 op de verpleegafdelingen. Het afgelopen etmaal zijn twintig patiënten overgebracht naar een ziekenhuis in een andere regio. Dat gebeurt nog altijd om de drukte zoveel mogelijk te spreiden over het land. Eén van de overgeplaatste patiënten ligt op de ic.