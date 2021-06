RIVM: afgelopen 24 uur geen coronadoden

Er kwamen tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 569 meldingen binnen van nieuwe coronabesmettingen. Dat is minder dan het weekgemiddelde van 655 coronagevallen.

Het aantal besmettingen daalt de afgelopen tijd hard. Vorige week zaterdag meldde het RIVM bijna 700 positieve tests, de zaterdag ervoor 1240 en nog een zaterdag eerder 2160. In de afgelopen zeven dagen zijn 4587 positieve tests geregistreerd. Daarmee is Nederland terug op het niveau van begin september, bijna tien maanden geleden. Dat was aan het begin van de tweede golf.

1,7 miljoen positieve testen

In Amsterdam testten 34 inwoners positief. Rotterdam telde 32 nieuwe gevallen en in Den Haag kregen 21 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen. Daarna volgen Utrecht (16) en Breda (14). Sinds het begin van de uitbraak, in februari vorig jaar, zijn bijna 1,7 miljoen mensen positief getest. Van 17.754 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger.

Dat er steeds minder mensen ernstig ziek worden van corona, heeft vooral met de vaccinatiesnelheid van de laatste weken te maken. Inmiddels zijn ruim vijf miljoen mensen volledig gevaccineerd en meer dan vier miljoen gedeeltelijk. Minister Hugo de Jonge meldt op Twitter dat er 15 miljoen prikken zijn gezet. De vaccinatiebereidheid ligt volgens de minister op 87 procent.

Ondertussen loopt niet alleen de vaccinatiecampagne goed, maar blijft het ook druk in de teststraten van Testen voor Toegang. Dat zegt de Stichting Open Nederland, het bedrijf achter deze testfaciliteit. ,,Vandaag is net als gisteren op meerdere plekken volgeboekt. Op dit moment lijkt alles goed door te lopen”, aldus de stichting.

Door het hele land hebben meer dan 100.000 mensen een afspraak gemaakt voor zaterdag. Vooral de teststraten in de regio Amsterdam zijn volgeboekt, maar ook in onder meer Groningen, Utrecht, Zeeland en Hengelo is het druk. ,,Hierdoor kunnen rijen ontstaan maar alle mensen kunnen terecht en de wachttijden zijn op de meeste plekken in het land beperkt”, zegt een woordvoerder van Open Nederland.

Mensen die zich vrijdag meldden bij de teststaat moesten soms uren wachten. Deze vertraging had te maken met een hackpoging. De poging om van buitenaf het systeem binnen te dringen leidde tot technische problemen en lange wachttijden.

Hackpoging

De achterstanden die vrijdag ontstonden door de hackpoging zijn inmiddels grotendeels ingelopen, doordat afgelopen nacht is doorgewerkt om de testuitslagen te verwerken. ,,Wel ondervinden systemen nog wat vertraging door technische aanpassingen die vrijdagmiddag zijn gedaan, waardoor e-mails met testresultaten in sommige gevallen later aankomen. Hier wordt met prioriteit aan gewerkt”, meldt de stichting. Mensen kunnen zaterdag gewoon terecht voor hun test.

Van de 78.000 mensen die op vrijdag een test hadden geboekt, ontvingen uiteindelijk enkele honderden mensen hun testuitslag nog niet die dag. Zij krijgen hun uitslag zaterdag alsnog toegestuurd.

Vanaf vrijdagnacht om 00.00 uur werden de coronaregels voor clubs, discotheken en cafés versoepeld. Door de versoepeling van de coronaregels kunnen mensen met een negatieve toegangstest zich weer in het uitgaansleven begeven zonder dat ze 1,5 meter afstand hoeven te houden.

De testcapaciteit bij Testen voor Toegang wordt volgend weekend sowieso opgeschroefd. Daarvoor worden de openingstijden verruimd zodat de capaciteit met 50 procent toeneemt.

