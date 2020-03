RIVM: 93 nieuwe meldingen van overleden patiënten, nu 11.750 officiële besmettingen

De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 93 meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Het totaal overleden patiënten komt daarmee op 864. Dat meldt het RIVM in de dagelijkse update.

Het totaal aantal positief geteste patiënten staat nu op 11.750. Dat is een stijging van 884 personen ten opzichte van gistermiddag. 3990 Covid-19 patiënten zijn opgenomen (geweest) in een ziekenhuis, een stijging van 507 personen.

Het aantal nieuw gemelde overleden personen ligt een stuk lager dan gisteren. Toen meldde het RIVM 132 mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Gisteren betekende dat een recordaantal meldingen van overleden personen binnen 24 uur.

Het aantal sterfgevallen schommelt al dagenlang rond de 100: 112 op vrijdag, 93 op zaterdag, 132 op zondag en vandaag weer 93. Het eerste sterfgeval in Nederland als gevolg van corona was een 86-jarige man die op 6 maart overleed.

Net als de afgelopen dagen is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten, zo meldt het RIVM ook vandaag weer in haar update: ‘Deze week zal duidelijk worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking.’

Stabiel laag

In Noord-Brabant zet de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames door. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg zijn er relatief veel ziekenhuisopnames. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames ‘stabiel laag’.

De aantallen van het RIVM gaan over meldingen die dagelijks binnenkomen, maar niet elke ziekenhuisopname of ieder sterfgeval wordt meteen doorgegeven. Daardoor pakken de cijfers van eerdere dagen soms plots hoger of lager uit.