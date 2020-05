RIVM: 69 nieuwe sterfgevallen en 44 ziekenhuisopnames

De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 69 nieuwe meldingen gedaan van geteste mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Een daling ten opzichte van gisteren, toen er in de dagelijkse update van het RIVM 94 overlijdens werden gemeld. In totaal vallen nu 5.056 coronadoden te betreuren.

Het nieuwe aantal meldingen van mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of zijn geweest komt uit op 44. Ook dat is een daling ten opzichte van de cijfers van gisteren, toen er 97 nieuwe patiënten opgenomen werden. Met het jongste cijfer komt het totaal aantal personen dat met ernstige klachten in een ziekenhuis werd opgenomen uit op 10.995. Van alle opgenomen coronapatiënten is een gedeelte overleden aan de gevolgen van de infectie. Anderen zijn hersteld en mochten naar huis.

Verder meldt het RIVM dat het aantal nieuw vastgestelde besmettingen is gestegen met 335. Met de nieuwe besmettingen komt het totaal aantal vastgestelde infecties in ons land op 40.571. Omdat niet iedereen wordt getest, ligt het werkelijke aantal een stuk hoger.

Afwijking

Het RIVM blijft benadrukken dat de dagelijkse meldingen bestaan uit registraties verspreid over meerdere dagen. Niet alle opnames en/of overlijdens worden direct gemeld. Vooral in het weekend laten de cijfers een afwijking zien, die doorgaans op maanden of dinsdag wordt gecorrigeerd.