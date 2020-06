RIVM: 6 nieuwe sterfgevallen en 9 ziekenhuisopnames, 1 patiënt minder op ic

Dam in Amsterdam bomvol met demonstran­ten tegen politiege­weld

17:33 In Amsterdam wordt vanaf 17.00 uur vanmiddag gedemonstreerd naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaanse verdachte George Floyd (46) in Minneapolis. Op foto's is te zien hoe de hele Dam in het centrum van de hoofdstad bomvol staat met mensen. Niet alleen op het centrale plein, ook in de straten eromheen staan en lopen demonstranten.