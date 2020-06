RIVM: 3 nieuwe sterfgevallen door corona, 6 nieuwe ziekenhuisopnames

Eisen miljarden­steun voelen voor KLM-baas niet als wurgcon­tract: ‘Hebben nu vaste grond onder de voeten’

12:44 Minder nachtvluchten, personeel dat salaris moet inleveren, flink snijden in de kosten en veel milieuvriendelijker vliegen. De eisen voor de 3,4 miljard euro steun aan KLM zijn fors, maar voelen voor KLM-topman Pieter Elbers niet als een molensteen om de nek. ,,Als je ziet hoe slecht het nu gaat en de enorme onzekerheden die er nog zijn dan is het belangrijk dat we financiële stabiliteit hebben.’’