RIVM: 181 gemelde sterfgevallen en 182 ziekenhuisopnames

Belangrijk blijft het om te vermelden dat het gaat om meldingen die de afgelopen 24 uur zijn binnengekomen. Veel gevallen van overlijden of opname in het ziekenhuis zijn al van langer geleden. Als alle gevallen over de juiste dagen zijn verdeeld, is duidelijk te zien dat de piek van met name het aantal ziekenhuisopnames al enige tijd achter ons ligt.



Ook het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt, is de afgelopen dagen gedaald. Gisteren meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat 1224 mensen die besmet zijn met het virus op de ic verblijven, 24 minder dan een dag eerder. Het LCPS verwacht dat de daling doorzet.