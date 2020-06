RIVM: 15 nieuwe sterfgevallen en 11 ziekenhuisopnames

'Wij stonden maandag op de Dam en woensdag bij Erasmus­brug. We zijn het zat'

12:02 De massale opkomst bij antiracismeprotesten in ons land maakt één ding duidelijk: de deelnemers staat er niet voor niets. Demonstranten leggen uit waarom we ook in Nederland móeten demonstreren tegen racisme. Zelfs in coronatijd.