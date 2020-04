RIVM: 145 sterfgevallen erbij en 76 nieuw gemelde ziekenhuisopnames

Sinds eind maart is er over de hele linie een daling te zien in het dagelijkse aantal nieuwe sterfgevallen. Dit is volgens het RIVM een direct gevolg van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De beperkingen zullen op korte termijn nog niet erg versoepelen.

Positief getest

386 mensen zijn in de afgelopen 24 uur positief getest op het virus. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland komt hiermee op 38802. Omdat niet iedereen getest wordt, ligt het werkelijke aantal besmettingen en corona-doden hoger.



Volgens het CBS zijn de afgelopen weken flink meer mensen overleden dan normaal in deze tijd van het jaar. Zo stierven er tussen 13 en 19 april 1200 mensen meer dan verwacht. Minder dan in de weken ervoor, maar ‘nog steeds duidelijk hoger dan verwacht’.



Het virus treft vooral ouderen, bij jongere patiënten verloopt de ziekte vaker milder. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder.