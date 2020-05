RIVM: 14 sterfgevallen, 27 nieuw gemelde ziekenhuisopnames

Marion Koopmans, bijzonder hoogleraar virologie van het Erasmus MC, waarschuwde na de lage cijfers van gisteren voor te veel optimisme. ,,In het weekend zijn de cijfers altijd lager. Het virus is zeker nog niet weg. We moeten echt maandag afwachten om een duidelijker beeld te krijgen. De dalende cijfers passen wel in de trend, maar we kunnen zeker op basis van de cijfers van vandaag niet zeggen dat dit een trendbreuk is.” Vaak zijn de cijfers op dinsdag wat hoger, vanwege dat ‘weekendeffect’.

Oversterfte

De afgelopen weken bleek, uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat er sprake is van ‘oversterfte’. Er overleden aanzienlijk meer mensen dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral onder ouderen in verzorgingstehuizen is de sterfte hoog. Het RIVM erkent de cijfers en heeft aangegeven ze mogelijk in een later stadium mee te nemen in de rapportage.



Zowel de oversterfte als het dagelijkse aantal door het RIVM gemelde sterfgevallen lopen de laatste weken gestaag terug. Omdat GGD’en niet alle overlijdens direct doorgeven, en soms pas enkele dagen later zoals tijdens een weekend, worden de cijfers vaak pas later aangevuld.