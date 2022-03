Rijkswaterstaat waarschuwt voor extreme droogte: grondwaterstand daalt

Deskundigen van Rijkswaterstaat waarschuwen voor de gevolgen van extreme droogte én extreme nattigheid. Beide gaan vaker voorkomen als gevolg van klimaatverandering. ,,We beginnen in april met waterafvoeren die zeer gering zijn. Dat hebben we in vijftig jaar niet gezien in deze tijd van het jaar”, zegt Harold van Waveren, strategisch adviseur Waterveiligheid bij Rijkswaterstaat. ‘Waterafvoeren’ is de hoeveelheid water die een grote rivier per seconde afvoert. ,,Er kwam gisteren via de Rijn 1150 kubieke meter water per seconde binnen, dat is minder dan de helft van de normale hoeveelheid.”