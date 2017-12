Rijkswaterstaat koopt groot deel van informatiedienst VID

Volgens Rijkswaterstaat passen de activiteiten van de VID in het streven om de weggebruiker voortdurend te informeren over de toestand op het wegennet. Ook de website met verkeersinformatie hoort bij de overname.



Bij de VID werken nu twintig mensen. ,,Verkeersmanagement is de voornaamste taak: het ondersteunen van wegbeheerders en aannemers. We streven ernaar de doorstroom van verkeer soepel te laten verlopen, ook bij evenementen'', aldus een VID-woordvoerder.



De fileberichten die de VID op de radio voorleest, zoals bij enkele regionale omroepen, vallen buiten de overname. Het is nog niet bekend of en hoe deze dienst wordt voortgezet.