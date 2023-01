Rijkswaterstaat: drukste ochtendspits sinds 2019, eerste sneeuwschuivers van deze winter ingezet

Het zuiden en oosten van het land zijn vanmorgen wakker geworden in een onverwacht witte wereld en dat zorgt met name op de snelweg voor problemen. Rijkswaterstaat meldt door gladheid de drukste ochtendspits sinds 2019, met bijna 690 kilometer file. Vooral in het zuiden van het land is het druk. Daar worden voor het eerst deze winter sneeuwschuivers ingezet.

Naast de gladheid noemt Rijkswaterstaat ook extra drukte door de ov-staking als oorzaak. Het hoogtepunt van de ochtendspits was om 07.50 uur. Het oude filerecord van dit jaar stond op 572 kilometer, volgens de metingen van Rijkswaterstaat. Er zijn ook berichten geweest van veel langere files, zoals maandag toen er 800 kilometer werd gemeld. Dat was echter op basis van de ANWB, die naast snelwegen ook N- en binnenwegen meerekent in de fileberichten.

Vandaag stond er rond 08.00 volgens de ANWB-berekeningen rond de 800 kilometer file. De verkeersdienst zag dat het vooral in het zuiden van het land druk was door het winterse weer. ,,In de Randstad was het zelfs iets rustiger dan normaal”, aldus een woordvoerder.

1 tot 4 centimeter sneeuw

Er was wel wat winterse neerslag voorspeld, maar de 1 tot 4 centimeter sneeuw die is gevallen komt als een verrassing. De ochtendspits kwam door de sneeuw in Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel al vroeg op gang. Vooral rond Eindhoven is het druk en gebeuren er ongelukken. Er is daar zo veel sneeuw gevallen dat vrachtwagens op de ringweg N2 niet altijd meer vooruit kwamen.

Op sommige plaatsen is tot zo'n vier centimeter sneeuw gevallen. De verwachting is dat die niet lang blijft liggen. De winterse buien trekken in de eerste uren van de ochtend weg naar Duitsland en de sneeuw smelt in de loop van de ochtend. Vanuit het westen breekt de zon door en warmt het op tot zo'n 6 graden aan zee en 2 graden in Limburg.

In andere delen van het land is regen gevallen en kan het glad zijn door bevriezende wegen. Het KNMI heeft code geel ingesteld en verwacht dat na 10.00 uur het gevaar op gladheid is geweken.

Zeker in de ochtendspits moeten weggebruikers nog goed oppassen, ook al heeft Rijkswaterstaat op veel snelwegen uitgebreid gestrooid. In Zuidoost-Brabant worden voor het eerst deze winter de sneeuwschuivers uit de stalling gehaald. Hoewel Rijkswaterstaat verrast werd door de hevigheid van de sneeuw, waren wegbeheerders hierop voorbereid, stelt een woordvoerder.



Nog voor 06.00 uur schaarde daar een vrachtwagen, wat meteen verdere problemen op de wegen rond Eindhoven inluidde. Ook op de A27 richting Utrecht en op de A73 rond Roermond ging het mis. In de rest van het land valt de spits mee en zien we vooral gebruikelijke files, aldus Rijkswaterstaat.

Komende dagen

Daar komt de ov-staking nog bij, waardoor meer mensen dan anders in de auto stappen. Duizenden buschauffeurs, machinisten en conducteurs in het streekvervoer leggen vandaag en morgen het werk neer na een mislukt cao-overleg. Dat geldt niet voor de steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, waar personeel een eigen cao heeft. Maar wel voor de vervoerders Arriva, Transdev, Qbuzz, EBS, Keolis, RET Bus, Hermes en Connexxion. Waarschijnlijk ligt niet alles plat, maar het ov rijdt erg onvoorspelbaar.

Behalve in het streekvervoer wordt ook gestaakt onder transportmedewerkers.

Dat, in combinatie met het weer, zorgt ook morgen voor een drukke spitsverwachting. Al is het op vrijdagen normaal gezien wat rustiger. Vanavond neemt de kans op enkele winterse buien met regen, hagel en sneeuw weer toe. Ook die vallen vooral in het zuiden en rond de Veluwe, zo verwacht Weerplaza. Vannacht blijft verspreid over het land een enkele bui mogelijk. Hierdoor kan het opnieuw plaatselijk glad worden. Ook dan geldt code geel, van 21.00 uur vanavond tot 10.00 uur morgenochtend.

