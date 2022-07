Rijkswaterstaat doet aangifte tegen afvaldumpers: ‘We volgen hen met onze camera's’

Blom liet in het programma ook weten dat medewerkers van Rijkswaterstaat afgelopen dagen zijn bedreigd. Bekend was al dat ook aannemers dit overkwam, nadat ze blokkades van de snelwegen opruimden. Sommige aannemers hebben om die reden het werk gestaakt.

Jarenlange celstraffen

Politiechef Willem Woelders liet eerder vandaag al weten dat boeren jarenlange celstraffen riskeren als kan worden bewezen dat ze mensenlevens in gevaar hebben gebracht. Afgelopen dagen gebeurden meerdere ongelukken doordat nietsvermoedende automobilisten bovenop een hoop mest of afval reden.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op sommige plaatsen werd ook asbest gedumpt of werden brandjes gesticht. ,,Daarmee breng je mensenlevens in gevaar, het gaat echt alle perken te buiten", aldus Woelders. ,,Het dumpen van asbest is een misdrijf waarop maximaal twaalf jaar cel staat, ik vraag me af of de mensen die dit doen dat beseffen, los van de schade die ook nog eens op ze verhaald kan worden.” Om die reden doet Rijkswaterstaat aangifte van milieudelicten.