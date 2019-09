‘Rijk zwemt in het geld, bij ons moet het zwembad dicht’

Waarop moeten steden bezuinigen?

PvdA’er Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van de G40: ,,In elk gemeentehuis wordt op dit moment nagedacht over de noodzakelijke bezuinigingen. Het gaat echt om vele miljoenen. Er wordt bijvoorbeeld nagedacht over het schrappen van muziekles, het sluiten van sportvoorzieningen, het beperken van het onderhoud van de openbare ruimte, lastenverhoging. Bezuinigen is niet meer het wegsnijden van het vet op de botten, want dat is de afgelopen jaren al gebeurd.’’

De Groningse wethouder van Financiën Paul de Rook (D66) beaamt dat. ,,Bij de discussies in gemeentehuizen ligt echt alles op tafel. Lukt het ons om zwembaden en bibliotheken open te houden? Kunnen we nieuwe scholen bouwen?’’