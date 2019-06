‘Rijk betaalde journalist bijna 9 ton voor blunder: AIVD lekte identiteit’

Dat blijkt uit een geheim onderzoek van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), onder leiding van oud-voorzitter van het College van procureurs-generaal Harm Brouwer. Hoewel de AIVD wist dat hij gevaar liep, verzuimde de dienst hem jarenlang te waarschuwen, meldt de Volkskrant die het rapport inzag. Van Hout zegt in een interview met de krant dat hij de inlichtingendienst tipte, wanneer hij wist dat iemands leven in gevaar was. Hij deed dat om liquidaties te verhinderen. Criminelen zouden wel altijd doordrongen zijn geweest dat ze met een journalist spraken, stelt Van Hout. De veiligheidsdienst stopte de gesprekken met Van Hout, omdat hij geen namen van misdadigers noemde. Ook vertelde hij niets over ernstige delicten waarvan hij weet had. In een zogenaamd exit-document staat: ,,De samenwerking heeft zich niet in de door ons gewenste richting ontwikkeld.’’

Herhaaldelijk ontkend

Volgens de onderzoekscommissie had de AIVD al in 2006 reden om Van Hout te waarschuwen. De journalist zou zich meerder malen in bedreigende situaties hebben bevonden. Van Hout kreeg in 2010 zelf lucht dat zijn naam was uitgelekt, maar dat werd herhaaldelijk ontkend.



Conclusie van de toezichthouder is dat de staat 'onrechtmatig' en 'onbehoorlijk' heeft gehandeld. Minister van Binnenlandse Zaken Plasterk noemde in 2014 de conclusies en klacht van Van Hout ‘volledig gegrond’. Vanwege de fouten heeft de rijksoverheid in alle stilte een schadevergoeding betaald aan Van Hout.



Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat Van Hout 865.000 euro bruto kreeg voor gederfde inkomsten, inclusief rente. Daarop heeft de journalist recht omdat hij door het uitlekken van zijn rol zijn werk niet goed kon doen, zo is bevestigd door het gerechtshof Amsterdam, op 11 december 2018.