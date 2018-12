Rico Verhoevens contract bij Glory loopt bijna af, wat gaat hij doen?

Dat laatste klinkt spannend. Ooit flirtten Verhoeven en die andere charismatische vechtsporter, de Britse zwaargewicht-wereldkampioen boksen Anthony Joshua, met elkaar over een gevecht. Maar verder dan ‘een intrigerend idee’ kwam dat nooit en zal het ook nu niet komen. ,,Rico wil in principe gewoon blijven kickboksen. We praten ook niet met andere organisaties zolang we nog met Glory in onderhandeling zijn,” zegt Erja. ,,Dat hij binnenkort even contractloos is, maakt ook helemaal niet uit. Er staan op korte termijn geen gevechten gepland. Wij wachten rustig af. Bij de onderhandelingen gaat het natuurlijk over geld, maar niet alleen daarover. Rico wil graag dat Glory meedenkt in zijn ambities om de kickbokssport groter te maken, in binnen- én buitenland. Je wil geen koning zijn van een leeg koninkrijk. Hij trekt in zijn eentje vijf keer meer kijkcijfers dan de acht kickboksers achter hem op de ranking bij elkaar. Dat lijkt mooi voor ons, maar dat is ook niet altijd ideaal.”