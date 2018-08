Rico Verhoeven verbaasd over verhaal dat hij Klaas Otto opzocht

Tijdens de rechtszaak tegen No-Surrender oprichter Klaas Otto las de rechter uit het politiedossier voor dat Rico Verhoeven bij Otto is langs geweest. Dat zou enkele jaren geleden zijn gebeurd. Hij moest ophouden zijn vriend Danny van der G. in elkaar te slaan. Otto wordt ervan verdacht de garagehouder in Bergen op Zoom zwaar te hebben mishandeld en afgeperst. Otto ontkent dat.

Vervelend

,,In de media staat dat Rico verklaringen heeft afgelegd. Dat is een vervelend citaat. Hij heeft met niemand gesproken. Rico zal het altijd voor zijn vrienden opnemen - en Danny is een vriend - maar hij staat ver buiten dit wereldje'', zegt manager Karim Erja. ,,Rico is ook geen onderdeel van deze zaak. Dit wekt irritatie op, terwijl hij bezig is met de voorbereiding op zijn volgende gevecht.''

Erja zegt direct met Rico Verhoeven te hebben gebeld toen hij het bericht in de media las. ,,Rico zei nergens iets vanaf te weten. In ieder geval met niemand te hebben gesproken.'' De manager hoopt dat het verhaal snel wegebt en wil er daarom verder niets meer over zeggen.

Scheiding