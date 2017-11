Rico-Jay (9) na maanden wachten geopereerd: Ik ben zo blij

Rico-Jay lijdt onder meer aan een dolicho-megacolon, een ernstige afwijking aan de dikke darm, waardoor deze veel te lang is en uitgezet. Hij heeft daardoor al jaren een stoma. Diverse artsen in Nederland zagen geen kans hem te helpen. Het kinderziekenhuis in Boston denkt hem wel een beter leven te kunnen geven, mogelijk zonder stoma. Die is gisteren verwijderd.

Blij

Moeder Reinette de Boer: ,,Toen Rico-Jay wakker werd uit zijn narcose kwam er meteen een glimlach op zijn gezicht. Eventjes maar, maar dan weet je als moeder dat het goed is. Een uur later was hij beter aanspreekbaar. Als we hem vertellen dat zijn stoma nu echt weg is, is zijn eerste reactie: mama, ik ben zo blij.”



Voor zijn behandeling en operatie was circa 80.000 euro nodig. Er zijn veel acties geweest om geld bijeen te krijgen. Ook tv-presentator Jan de Hoop leefde mee en doneerde 16.000 euro.