Rian van Rijbroek wilde dolgraag beroemd worden, maar nu ze dat is, verstopt ze zich

Sinds Rian van Rijbroek (52) een relatie heeft met de Twentse multimiljonair en zakenman Gerard Sanderink verschijnt haar naam geregeld in de media. En niet op een positieve manier. Want sinds ze in zijn leven is, gaat het slecht met Sanderink, en met zijn bedrijven. Vooral dat laatste is zeer verontrustend, want zijn ict-bedrijf Centric en zijn bouwbedrijf Strukton werken veel voor de Nederlandse overheid. Iedere Nederlander heeft dus elke dag wel iets te maken met producten van Sanderinks ondernemingen. Als die wankelen, kan dat grote invloed hebben op de BV Nederland.