Restauranthouder overladen met haat na oproep voor coronaprik: ‘Ik ben wel angstig, hoor’

Video Evenemen­ten­bran­che woest over camping bij F1-cir­cuit: 'Dit riekt naar corruptie’

18 augustus Bezoekers van het Formule 1-weekend in Zandvoort kunnen begin volgende maand heel dicht in de buurt van het circuit meerdaags kamperen. De evenementenbranche is hier woedend over, omdat meerdaagse festivals met slaapgelegenheid verboden zijn. ,,Er wordt wellicht meer naar sommige krachten, zoals een prins, geluisterd.”