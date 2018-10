Replica van schip Willem Barentsz na 8 jaar klaar, nu nog naar Nova Zembla

Prinses Margriet heeft vanmiddag in Harlingen de replica van het expeditieschip waarmee zeeheld Willem Barentsz in 1596 een noordelijke doorvaart naar Indië poogde te vinden, gedoopt. De ontdekkingsreiziger strandde op pooleiland Nova Zembla.

De mislukte expeditie en de daarop volgende overwintering in het Behouden Huys spreken al eeuwen tot de verbeelding en vormt een van de bekendste stukjes vaderlandse geschiedenis. In 2011 werd Barentsz’ tocht bijvoorbeeld nog verfilmd door Reinout Oerlemans.



Aan het houten zeilschip - de naam van het origineel is onbekend - is sinds 2010 gewerkt op de werf aan de Nieuwe Willemskade te Harlingen, allemaal door vrijwilligers. Liefst 26.000 arbeidsuren zitten er in. ,,Maar we zijn nog niet klaar", zegt Paul Meijeraan, voorzitter van de stichting Vrienden van Willem Barentsz. Als het schip aan de kade ligt moeten de masten en ra's er nog op en moet het worden voorzien van zeilen en tuigage. ,,Daar is nog een jaar voor nodig.”



Desalniettemin wordt het zeilschip vanmiddag gedoopt door prinses Margriet, hoewel het weer nog roet in het eten kan gooien. ,,Vanaf windkracht 5 is het risicovol”, zegt Meijeraan. ,,Maar het wordt sowieso een feestje.”

Volledig scherm Afbeelding van de schipbreuk van Willem Barentsz in het Rijksmuseum © rijksmuseum

65.000 kilo eikenhout

De bouw van Barentsz’ schip was monnikenwerk. Liefst 65.000 kilogram eikenhout is ervoor gebruikt, afkomstig uit de Achterhoek. Voor de tuigage is ruim 4 kilometer touw nodig.Wo rdt er nu ruim acht jaar gebouwd aan het schip, destijds werden dit soort vaartuigen in serieproductie in elkaar getimmerd, zonder bouwkundige tekeningen. Men bouwde op het oog. Er waren 16.000 manuren nodig, ongeveer drie maanden.



,,De nieuwbouw die we nu plegen is daarom heel wetenschappelijk,” legt Meijeraan. Het is een reconstructie op basis van oud-Hollandse bouwtechnieken waarmee Nederland als zeevarende natie wereldfaam verwierf. Voor de realisatie baseerde bouwmeester Gerald de Weerdt zich allerlei bronnen. Hij vergeleek prenten en schilderijen met archeologische vondsten, zoals een restant van het oorspronkelijke schip dat bij Nova Zembla is gevonden door Russische archeologen.

Volledig scherm Het gereconstrueerde expeditieschip van Willem Barentsz. © ANP

Reis naar Nova Zembla

Nu het schip gedoopt wordt en bijna af is, hebben de initiatiefnemers hebben nog één droom: met de replica een reis maken naar Nova Zembla. Het tegenwoordig Russische eiland waar Willem Barentsz en zijn bemanning in 1596 strandden en overwinterden in het zelf van wrakhout getimmerde Behouden Huys. Van de 17 bemanningsleden kwamen er uiteindelijk 12 thuis. Barentsz overleed op de terugtocht.