Renata vliegt naar Suriname om coronapatiënten te helpen: ‘Blij dat ik ook daar iets kan betekenen’

Een team van 23 vrijwilligers is vrijdagmiddag vertrokken naar Suriname om te helpen bij de bestrijding van het coronavirus. Renata Huisman uit Cuijk is een van hen en ze is blij dat ze mee mag. ,,Ik wil ook in andere delen van de wereld iets kunnen betekenen.”

Huisman is docent verpleegkunde en werkt één dag in de week bij het Radboud UMC in Nijmegen. Tijdens de eerste coronagolf werkte ze op de intensive care in dat ziekenhuis. De beelden van die periode staan nog op haar netvlies. ,,Wat mij toen diep heeft geraakt was dat er soms meerdere leden van één familie bij ons op de afdeling lagen. En ook denk ik nog weleens terug aan die merkwaardige stilte in de gangen omdat er geen bezoek mocht komen.”

De verpleegkundige weet dus wat ze kan verwachten straks in Suriname, al blijft het moeilijk om je daar een voorstelling van te maken. Natuurlijk kent ze ook de verhalen over de intensive cares waar code zwart geldt en over personeel dat overwerkt is. Zo erg was het in Nederland niet. ,,Ik laat het maar over mij heen komen. Ik ga er naar toe om te helpen waar ik kan en waar zij behoefte aan hebben.”

Ondanks de zware tijd die ze in Nederland meemaakte, hoefde Huisman niet lang na te denken om zich ook voor Suriname belangeloos in te zetten. Twintig jaar geleden was ze een half jaar in Ghana om daar te helpen in een ziekenhuis. ,,Ik heb altijd in mijn achterhoofd gehouden dat ik nog wel eens een keer in andere delen van de wereld iets wil kunnen betekenen. Nu is zo'n moment.”

Voormalig directeur-generaal van het RIVM, Marc Sprenger, leidt de missie en is ‘ontzettend trots’ op het team, dat in een week werd samengesteld.

Suriname gaat gebukt onder een enorme coronagolf. Door het oplopende aantal besmettingen zijn de hoogste risiconiveaus van kracht. De crisis is moeilijk te bedwingen, vanwege tekorten aan zorgpersoneel, medicijnen en hulpmiddelen.

De 23 vrijwilligers uit de zorg zijn allemaal gevaccineerd en hebben allemaal ervaring met coronazorg. Behalve ic-verpleegkundigen zoals Renata gaan er ook, lab-analisten, artsen en infectiologen mee. Ze blijven twee tot drie weken. Een volgende groep arriveert volgende week vrijdag. Zo ontstaat een soort ‘estafette’ van coronahulp. In totaal meldden zich meer dan honderd mensen aan om te gaan.

Samenwerken

Ook medicijnen zoals antistollingsmiddelen en pijnstillers vliegen vrijdag mee en komende dinsdag volgt er beademingsapparatuur. Volgens Sprenger is er op dit moment vooral behoefte aan acute zorg, maar hij benadrukt dat het belangrijk is om goed te luisteren naar wat mensen zelf zeggen nodig te hebben. Hij wil voorkomen dat de Nederlanders het werk overnemen. ,,We gaan samenwerken, zodat we ze in hun eigen kracht kunnen zetten.”

Infectioloog Denise Telgt, die de selectie van vrijwilligers coördineert: ,,Ik hoop dat we écht hulp kunnen bieden bij de crisis.” Het team wordt volgens haar warm ontvangen door Suriname. ,,We krijgen via WhatsApp alleen maar enthousiaste berichten. En bij aankomst worden we onthaald door de minister van Volksgezondheid.”

Iedere vrijwilliger heeft een eigen reden om mee te gaan. Sieshem Bindraban is in opleiding tot longarts in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Ze wil naar Suriname om te helpen in de crisis daar, ook omdat ze een persoonlijke band met het land heeft. ,,Mijn ouders zijn er allebei geboren. We hebben er nog veel familie.” Het ziekenhuis geeft haar betaald verlof voor haar reis. Een speciale training hebben de vrijwilligers niet gehad. ,,Onze ervaring met de coronazorg is onze training geweest.”

De speciaal gezant en voormalig directeur-generaal van het RIVM Marc Sprenger (M) voor vertrek vanaf luchthaven Schiphol.

Volgende week gaat ook de eerste lading van 40.000 AstraZeneca-vaccins naar Suriname. De NOS meldde eerder deze week dat er 100.000 vaccins van die fabrikant in Nederland op de plank liggen, die dus ook naar Suriname gestuurd zouden kunnen worden. Volgens Sprenger heeft het echter geen zin om zomaar zoveel doses naar het land te brengen. ,,We moeten eerst kijken hoe de vaccins daar goed gekoeld en ook rondgereden kunnen worden. Het is daarom juist goed dat de vaccins gedoseerd worden opgestuurd.”

Hoelang de missie gaat duren is nog niet te zeggen. Volgens Sprenger kan het om weken, maar mogelijk ook maanden gaan.

