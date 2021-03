Remy wilde opgebaard worden in de kerk die hij zelf ontwierp, maar zijn kist paste niet in de lift

Matulessy was zoon van een Molukse militair die diende in het KNIL, het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. Hij werd geboren in Medan op Sumatra, waar zijn vader, afkomstig uit het dorp Itawaka op het Molukse eiland Saparua, op dat moment dienst deed. Twee jaar na zijn geboorte werd het KNIL ontbonden en kwamen vele Molukse militairen naar Nederland, tijdelijk dacht men. Ze werden gevestigd in woonoorden en later in Molukse woonwijken, verspreid over het land. Voor het gezin Matulessy werd het Lunteren.