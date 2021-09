VIDEO Bij zeven op de tien bedrijven brandt het licht ook ‘s nachts: ‘Onbegrij­pe­lijk’

12:06 Ruim zeven op de tien bedrijven laten ‘s nachts de lichten branden, terwijl dat niet per se nodig is. Dat stellen de Nederlandse Natuur- en Milieu Federaties (NMF's) op basis van eigen onderzoek bij 1588 bedrijfspanden in het hele land. Volgens de federaties zouden lichtsensoren voor een enorme energiebesparing kunnen zorgen.