Relschoppers verhinderen Zwarte Piet-protest in Staphorst: politie start onderzoek, KOZP doet aangifte

Update met videoDe politie in Overijssel start een onderzoek naar het belemmeren van een toegestane demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP), zaterdagmiddag in Staphorst. Ze kijkt daarbij ook naar andere strafbare feiten die in en rond het dorp zijn gepleegd door relschoppers, luidt het in een persbericht.

‘In aanloop naar de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) ontstonden ongeregeldheden door relschoppers. Zij wilden de demonstranten belemmeren in hun tocht naar Staphorst. De inzet van de politie en de Mobiele Eenheid (ME) was noodzakelijk om de rust te laten terugkeren. De geplande demonstratie van Kick Out Zwarte Piet is voortijdig verboden door de burgemeester na overleg met de driehoek. Bij de ongeregeldheden zijn geen gewonden gevallen', aldus de verklaring.

Er zijn volgens de politie ‘diverse’ strafbare feiten gepleegd. Ze beschikt naar eigen zeggen over camerabeelden van de incidenten maar hield nog niemand aan. ‘Er is een onderzoek gestart naar het belemmeren van een toegestane demonstratie en of personen gelinkt kunnen worden aan het plegen van deze of andere strafbare feiten. Er zijn aangiftes gedaan van bedreiging, vernieling van een auto en diefstal van goederen uit een wagen.’

KOZP overweegt daarnaast aangiftes voor vernieling van de bus, het blokkeren van de weg en het gooien van vuurwerk. De actiegroep beraadt zich naar eigen zeggen op juridische vervolgstappen ‘naar aanleiding van de rol van de autoriteiten in de gebeurtenissen die ertoe hebben geleid dat het demonstratierecht wederom geschonden is.’

Geweld

Inwoners van Staphorst en omgeving hielden de KOZP-demonstratie volgens De Stentor met geweld tegen. Ze blokkeerden de toegangswegen naar het dorp massaal met trekkers en tegendemonstranten verkleed als Zwarte Piet. De politie en Mobiele Eenheid (ME) grepen in tijdens een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet bij de afrit Staphorst van de snelweg A28. De situatie was zo grimmig dat gemeente, politie en openbaar ministerie op het laatste moment besloten dat de protestactie van Kick Out Zwarte Piet toch niet door mocht gaan.

Volgens de politie waren vooraf met de actiegroep KOZP afspraken gemaakt over het ‘begidsen’ van demonstranten vanuit Zwolle richting Staphorst. ‘Deze groep was nog onderweg toen de blokkades werden opgeworpen en de eerste incidenten plaatsvonden. Daardoor was politie-inzet op verschillende locaties noodzakelijk en kon de veiligheid van zowel bezoekers als demonstranten niet meer gewaarborgd worden op het Marktplein in Staphorst. De groep demonstranten is daarop omgekeerd.’

De politie zegt het te betreuren dat de demonstratie verboden moest worden. ‘Het recht om te demonstreren is een groot goed in Nederland', aldus de verklaring. Burgemeester Jan ten Kate van Staphorst zegt er een ‘dubbel gevoel’ aan over te hebben gehouden. ,,Het is een recht om te demonstreren, maar we konden de veiligheid van de demonstranten niet garanderen.’’

Dokkum 2.0

Volgens KOZP-leider Jerry Afriyie werden leden van zijn groep gewelddadig bejegend door tegendemonstranten, van wie enkelen hun gezicht zwart hadden geschminkt. Daarbij zijn auto’s bekogeld en beschadigd en is een ruit van een van de twee bussen van de groep vernield. ‘Opnieuw is ons op het laatste moment het recht op demonstreren afgenomen en hebben de autoriteiten ons laten stikken ten gunste van een groep die ons dat recht niet gunt’, aldus Afriyie.

Hij spreekt van Dokkum 2.0, een verwijzing naar de actie van de zogenoemde ‘Blokkeerfriezen’ die in 2017 bussen met tegenstanders van Zwarte Piet tegenhielden op de A7 bij Joure. KOZP denkt nog na over eventuele stappen tegen het demonstratieverbod.

Stipwerkpieten

In Staphorst houdt men volgens de krant nog altijd vast aan de traditie dat Zwarte Piet ook echt zwart is. Dit jaar zijn er ook zogenoemde ‘stipwerkpieten’, zwarte pieten met op hun gezicht gekleurde stippen naar het befaamde Staphorster stipwerk.

Uit een inventarisatie van De Stentor bleek vorig jaar al dat roetveegpieten aan een opmars bezig zijn. En dat Staphorst en Urk als een van de laatste gemeentes nog een intocht hebben mét Zwarte Piet.

Zaandam

Bij het sinterklaasfeest in Zaandam zijn zaterdagmiddag twee mensen aangehouden wegens ordeverstoring. Ze gooiden eieren naar tegenstanders van Zwarte Piet. De demonstratie verliep verder rustig, meldde de gemeente.

Volgens actiegroep Zaankanters tegen Racisme namen zestig mensen deel aan het protest. Ze vonden dat er naast roetveegpieten nog te zwart geschminkte pieten rondliepen. De gemeente had de demonstranten verboden om megafoons en verstrekt geluid te gebruiken. De actiegroep noemde dat ‘onrechtmatig’ en ‘een directe inperking van het demonstratierecht’.

Afgelopen weekend werd tijdens een intocht in Westzaan ook gedemonstreerd tegen Zwarte Piet. Toen gooiden tegenstanders onder meer eieren naar de demonstranten.

Groep voorstanders van Zwarte Piet in Staphorst houdt demonstranten tegen en zet daarbij vuurwerk in.

Kick Out Zwarte Piet in actie. Rechts de zwarte pieten in Staphorst